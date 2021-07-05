Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan yeni sözleşmesinde zammı kaptı! İşte alacağı yeni maaş...

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmelerini aktardı. İç transferde hareketli günler geçiren sarı kırmızılılarda Arda Turan ile imzalanacak olan yeni sözleşmenin detaylarına değinen Nevzat Dindar, deneyimli oyuncunun zam alacağını açıkladı. Dindar, "Arda konusunda problem yok. Yıllık 4 milyon TL alıyordu, bu sezon geçen seneden farklı olarak 7-8 milyon TL alacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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