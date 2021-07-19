Son dakika Galatasaray haberleri: Rachid Ghezzal imzayı atıyor! "Yüzde 90 ihtimalle..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Kaplan, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili "Galatasaray, oyuncu ve menajeriyle yıllık ücret konusunda anlaşmış vaziyette. Leicester City ile görüşmeler olumlu yönde seyrediyor. Ghezzal, yeni sezonda yüzde 90 ihtimalle Galatasaray forması giyecek." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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