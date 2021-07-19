19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Berkan Kutlu ile anlaştı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alanyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile her konuda anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan "Oyuncu tarafıyla ilgili bir problem yok, Galatasaray ile Alanyaspor büyük ölçüde anlaştı. Sarı-kırmızılılar Berkan Kutlu için 2.5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakam ödeyecek. Bitti dememiz çok yanlış olmaz. Galatasaray, Berkan Kutlu'yu çok kısa süre içerisinde kadrosuna katacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)
19.07.2021
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