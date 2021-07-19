19 Temmuz 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao için olay sözler! "Çatalı batırdığınız an dağılıyor"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında, Galatasaray'ın, PSV maçı öncesi sakatlanan Radamel Falcao ile ilgili flaş sözler söyledi. Aktan, "Falcao artık beyaz peynir gibi oldu. Çatalı batırdığınız zaman dağılıyor, o vaziyette. İdmanda çalışırken sakatlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Falcao'yu eğer PSV maçında kullanamıyorsanız, ondan sonra zaten hiç kullanmayın. Falcao'yu Giresun deplasmanı için almadınız. Bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak lazım. Gerekirse zararına vermek lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
19.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ahmet Selim Kul: "Fenerbahçe'nin Yeni Bir Forvet Transferi Samatta'nın Gidişine Bağlı" / A Spor
- "Mesut Özil'in saha içinde anlaşacağı forvet..."
- Olay sözler! "Çatalı batırdığınız an dağılıyor"
- Serhan Türk: "Ghezzal'ı Alamıyorsan Feghoulı'yi Kazanmalısın" / A Spor - Son Sayfa 17.07.2021
- Galatasaray Berkan Kutlu ile anlaştı
- Ghezzal imzayı atıyor! "Yüzde 90 ihtimalle..."
- Nevzat Dindar:"Fenerbahçe'nin 2 Kanat ve Golcüye İhtiyacı Var" / A Spor / Spor Ajansı / 17.07.2021
- G.Saray Stryger Larsen ile anlaşma sağladı
- Volkan Demir: "Fenerbahçe'nin Limit Sorunu Olduğu İçin Transferde Sorun Yaşayacaktır" / A Spor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası