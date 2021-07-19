Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao için olay sözler! "Çatalı batırdığınız an dağılıyor"

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında, Galatasaray'ın, PSV maçı öncesi sakatlanan Radamel Falcao ile ilgili flaş sözler söyledi. Aktan, "Falcao artık beyaz peynir gibi oldu. Çatalı batırdığınız zaman dağılıyor, o vaziyette. İdmanda çalışırken sakatlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Falcao'yu eğer PSV maçında kullanamıyorsanız, ondan sonra zaten hiç kullanmayın. Falcao'yu Giresun deplasmanı için almadınız. Bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak lazım. Gerekirse zararına vermek lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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