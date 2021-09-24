Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da rotasyon ve eksiklerin son durumu...

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk edecek. Kayserispor deplasmanında sakat oyuncular dışında rotasyona da giden Fatih Terim'in bu maçta rotasyona gidip gitmeyeceğini A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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