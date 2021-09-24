24 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Duayen gazeteci Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözleri! "Nerede bırakacağını bilmek gerek"
Duayen gazeteci Hıncal Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Tek sorumlu benim diyen adam öz eleştirisini yapar. Fatih Terim'in ben şu işi yanlış yaptım dediği tek bir şeyi duydunuz mu? Alınan 2 puan Terim'in, kaybedilen 10 puan futbolcuların. Fatih Terim yok. Fatih Terim kalmadı. Kendisi bunun farkında değil. İnsanlar ne zaman duracaklarını, ne zaman bırakacaklarını bilmeliler" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
24.09.2021
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