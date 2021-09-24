24 Eylül 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Galatasaray haberleri | "Bu takım hedeften uzaklaşırsa sorumlu Fatih Terim olacak"
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanında kayıp yaşayan Galatasaray'da moraller bozuk. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan "Takımın golcüleri değişiyor ama gol atamıyorlar. Galatasaray'ın mevcut oyuncu grubu bize ışık vermiyor. Bu takım hedeften uzaklaşırsa sorumlu Fatih Terim olacak." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
24.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Taner Karaman: "Beşiktaş'ın Kulübe Hamleleri Yetersiz Kalıyor" / A Spor / Spor Ajansı / 22.09.2021
- Pereira Giresunspor maçı sonrası konuştu!
- Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu!
- FIFA ve UEFA karşı karşıya!
- Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
- Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu!
- Canelo Álvarez ve Caleb Plant 6 Kasım'ı bekleyemediler!
- Reha Kapsal: "Galatasaray'da Forma Adaleti Yok" / A Spor / Takım Oyunu / 22.09.2021
- Nevzat Dindar: "Galatasaray'da İlerisi İçin Işık Vermeyen Noktalar Var" / A Spor / Sabah Sporu
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...