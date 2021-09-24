Son dakika Galatasaray haberleri | "Bu takım hedeften uzaklaşırsa sorumlu Fatih Terim olacak"

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanında kayıp yaşayan Galatasaray'da moraller bozuk. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan "Takımın golcüleri değişiyor ama gol atamıyorlar. Galatasaray'ın mevcut oyuncu grubu bize ışık vermiyor. Bu takım hedeften uzaklaşırsa sorumlu Fatih Terim olacak." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL