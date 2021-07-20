Son dakika Galatasaray haberleri: Flaş Burak Elmas sözleri! "Sosyal medyanın gücüyle geldi"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ile ilgili "Sosyal medyanın gücüyle geldi." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)

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