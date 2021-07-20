20 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV maçı için Hollanda'ya geldi
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a geldi. İstanbul'dan hareket eden özel uçakla Hollanda'ya gelen kafileyi, burada yaklaşık 300 kadar taraftar karşıladı. Kafilede, kulüp başkanı Burak Elmas da yer alırken, Fatih Terim ve futbolcular taraftarları selamladı. Sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından otobüse binerek konaklayacağı otele hareket etti. (GS spor haberi)
20.07.2021
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