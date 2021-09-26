26 Eylül 2021, Pazar
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Halil Dervişoğlu'nun yaptığı futbol hamallığı
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Halil Dervişoğlu sen o pası atamıyorsan Galatasaray'da oynamayacaksın. Yanındaki arkadaşına o pası atacaksın. Halil'in yaptığı futbol hamallığıdır." dedi.
26.09.2021
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