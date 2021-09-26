GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Göztepe maçı öncesi flaş sözler! "Oynamaları ortamı gerebilir"

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray- Göztepe maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Genç oyuncular destek buluyor, hata yapsalar da taraftarlar onlara destek veriyor ama Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'a karşı taraftarların bir ön yargısı var. Dolayısıyla maç içerisinde bu oyuncuları kullanmak ortamı gerebilir. Teknik kadronun özellikle iç saha maçlarında mümkün olduğunca bundan uzak duracağını düşünüyorum." dedi. (GS spor haberi)

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