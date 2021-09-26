27 Eylül 2021, Pazartesi
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Galatasaray Göztepe maçı sonrası Fatih Terim'den VAR tepkisi | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor." dedi. (GS spor haberleri)
26.09.2021
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