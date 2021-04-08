Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel basın mensuplarının sorularını yanıtladı! "Kalitemize güveniyorum"

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı kırmızılı takımın basına açık olarak düzenlediği antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa inandığını ifade eden 34 yaşındaki futbolcu, "Kalitemize sonuna kadar güveniyorum. Yapmamız gereken, hiç maç kaybetmeden sonuna kadar devam etmek" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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