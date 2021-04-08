08 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Galatasaraylı yıldız için çarpıcı sözler! "İlk 11'de olmamasına inanamıyorum"
Son dakika Galatasaray haberi... A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile ilgili "Babel gibi bir adam sakat ve cezalı değilken nasıl 11 çıkmıyor inanamıyorum." dedi.
08.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sergen Yalçın: Reasksiyon gösterdik
- Reha Kapsal'dan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Maçına Flaş Tahminler / Takım Oyunu / 07.04.2021
- Fenerbahçe'den Cengiz'e belgeli yanıt
- Fenerbahçe'nin İlk 11'inde Değişiklikler Olacak Mı? Ahmet Selim Kul Açıkladı / Artı Futbol
- Mustafa Demirtaş:"N'Sakala'nın Rıdvan'dan Ne Fazlası Var Göremiyorum" / A Spor / Son Sayfa
- Hamdi Aslan: "Beşiktaş Kendi Oyununu Buldu" / Takım Oyunu / 07.04.2021
- Cengiz'den iddialı sözler! "Her durumda en büyüğüz"
- Hayri Beşer:"Bakasetas'ın Attığı Gol Kompozisyona Sığacak Güzellikteydi" / A Spor
- "G.Saray Emre Akbaba'yı taraftarın önüne attı"
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig