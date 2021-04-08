Son dakika spor haberi: Galatasaraylı yıldız için çarpıcı sözler! "İlk 11'de olmamasına inanamıyorum"

Son dakika Galatasaray haberi... A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile ilgili "Babel gibi bir adam sakat ve cezalı değilken nasıl 11 çıkmıyor inanamıyorum." dedi.

ABONE OL