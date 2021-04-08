Son dakika Galatasaray haberi: Çarpıcı Emre Akbaba sözleri! "Taraftarın önüne atıldı"

A Spor yorumcularından Nevzat Dindar, Galatasaray forması giyen Emre Akbaba hakkında çıkan haberleri yorumladı. Çarpıcı ifadeler kullanan Dindar, "Negatif haberler manşetlere çıkıyorsa bilin ki o futbolcuyla ilgili karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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