23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika Galatasaray haberi: "Mustafa Cengiz ve Fatih Terim birlikte devam etmeyecek"
Son dakika spor haberi... A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili "Mustafa Cengiz ve Fatih Terim birlikte devam etmeyecek" dedi.
23.04.2021
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