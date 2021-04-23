Son dakika Galatasaray haberi: "Mustafa Cengiz ve Fatih Terim birlikte devam etmeyecek"

Son dakika spor haberi... A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili "Mustafa Cengiz ve Fatih Terim birlikte devam etmeyecek" dedi.

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