Son dakika Galatasaray haberi: Gündemi sarsacak iddia! "Fatih Terim'in yerine..."

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair dair değerlendirmelerde bulundu. Karaman, sarı-kırmızılıların Fatih Terim'in yerine halihazırda 3 büyüklerden birini çalıştıran bir hocayla temasa geçildiğini ve önümüzdeki sezon için nabız yoklandığını söyledi.

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