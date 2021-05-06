Son dakika Galatasaray haberi: Marcao Beşiktaş derbisi öncesi konuştu! "Çok zor bir maç"

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahalarında Beşiktaş'la oynayacakları karşılaşmayı kazanmak için çok iyi çalıştıklarını söyledi.

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Sarı-kırmızılı takımın antrenmanı öncesinde GSTV'ye açıklamalarda bulunan Marcao, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Sezonun en önemli maçlarında bir tanesi. Ama hocamız bu karşılaşmaya bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Çok zeki olmamız gereken, aklımızı maksimum kullanmamız gereken bir maç. Diğer taraftan da sabırlı oynamamız gereken bir maç. Gayet iyi hazırlanıyoruz, umarım güzel bir neticeyle de sahadan ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak olmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"İnanılmaz mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun ki böyle büyük bir camiada 100. maçıma çıkma şerefine ulaşacağım. Geldiğim ilk günden bu yana hedefim tüm maçlarda oynayıp, takımıma maksimum seviyede yardım edebilmekti. Bunları da bugüne kadar başardığımı düşünüyorum. Şimdi önümde bir maç daha var, umarım oynayıp 100. maçımı tamamlarım."