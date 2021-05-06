06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan çarpıcı sözler! "Şuan gerçek Galatasaraylı olduğuna inandığım kimse yok"
A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'daki seçim gündemini de değerlendiren Uluç, "Galatasaray bu karmakarışık ortamda bir de kongreye girecek durumda değil. Şuanda gerçek Galatasaraylı olduğuna inandığım kimse yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
06.05.2021
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