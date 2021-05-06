06 Mayıs 2021, Perşembe
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Levent Tüzemen'den Mustafa Cengiz yorumu! "Sağduyulu bir karar verdi"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimlerde mevcut şartlarda aday olmayacağını açıkladı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in adaylık kararını değerlendirdi. Tüzemen, "Başkanın sağlık problemleri var, uzun süreç içerisinde böyle devam etmesi sıkıntılı olacaktı. Aday olmaması çok doğru buluyorum. Sağduyulu bir karar verdi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
06.05.2021
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