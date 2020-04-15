Son dakika: Fatih Terim'den müjdeli haber!

Son dakika: Yaklaşık 1 aydır corona virüsü tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, kendisine yapılan son testlerin sonucunun negatif çıktığını açıkladı. İşte Terim'in açıklamaları...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaklaşık 1 ay önce corona virüsüne yakalandığını açıklamış ve tedavi altına alınmıştı. Sosyal medya hesabından bir canlı yayın başlatan Terim, müjdeli haberi duyurdu.

Yapılan son testlerin negatif çıktığını açıklayan tecrübeli antrenör, "Yaklaşık 1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süren tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan duyurmak sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Corona virüsünü atlatan kişilerden alınan kanın tedavide kullanılmasıyla ilgili ise sarı-kırmızılı teknik direktör, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder." dedi.

Son olarak kötü günlerin ülke olarak hep birlikte atlatılacağını dile getiren Fatih Terim, "Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız, Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç, o da canımız." şeklinde konuştu.