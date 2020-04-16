Fernando Muslera'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarını ve taraftarları çok özlediğini dile getiren Uruguaylı kaleci, teknik direktör Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Galatasaray'da takım kaptanlarından Fernando Muslera, sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayının konuğu oldu. Uruguaylı kaleci, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI VE TARAFTARLARIMIZI ÖZLÜYORUM"

"Evde Kal çağrısına uyuyorum. Ailemle birlikte evden hiç çıkmıyoruz. Birlikte zaman geçiriyoruz. Evde antrenmanlarımı yapıyorum. Bunun dışında ailemle birlikte oyunlar oynuyoruz, dizi izliyoruz. Hocalarımızın bize gönderdiği programlar var. Bunları takip ediyorum. Ayrıca koşu bantları ve bisikletlerle antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bir nebze de olsa özlediğim yerler oluyor. Eşim ve çocuklarım burada ama ailemin bir kısmı da Uruguay'da. Onları özlüyorum. Takım arkadaşlarımı, stadımızı ve maçlarımızı özlüyorum. Soyunma odasındaki atmosferi özlüyorum. Temizlik anlamında değil ama yemek konusunda arada sırada yardımcı oluyorum. Ailecek seyrettiğimiz bir dizi var; Blacklist. Çocukları yatırdıktan sonra eşimle birlikte izlemeye devam ediyoruz. Okuduğum bir kitap da var. İnsanlarla olan ilişkiler, bunun ekonomik boyutunu anlatan kişisel bir gelişim kitabı okuyorum."

"İKİNCİ YARIDA MAÇLARIMIZIN AZALMASI ÇIKIŞIMIZIN EN BÜYÜK ETKENLERİNDEN OLDU"

"Ligde ikinci yarıyla birlikte haftada 1 maç oynuyoruz. Hocamız bizleri en iyi şekilde maçlara hazırlıyor. İyi bir kadromuz var. En iyi şekilde maçlara çıkıyoruz. Maç sayısının azalması bizim ikinci yarıda çıkışımızın en büyük etkenlerinden biri oldu."

"FATİH HOCA BABA GİBİ"

"Beni motive eden, aşık olduğum işi yapıyorum. Uzun yıllardır buradayım. Performansımda çok iyi günlerim gibi kötü günler de oldu. Ben her sene performansımın üzerine koymaya çalışıyorum. Fatih Hoca'nın benim yanımda yeri çok ayrıdır. Beni buraya kendisi getirmişti. Bana her zaman destek oldu. Bir baba gibi davrandı. Kalecilik anlamında da Taffarel ve Fadıl Hoca'dan çok şey öğrendim. Bana çok artıları oldu. Takımımı, armamı, taraftarlarımı ve camiamı seviyorum.

Beni motive eden bir başka unsur da Milli Takım. Uruguay Milli Takımı'na davet edilmek benim için bir onur. Bu da beni motive ediyor. Ve ailemi de unutmamam gerekiyor. Eşim ve iki çocuğum yanımda. Onlara çok iyi bir baba profili çizmem gerekiyor."

EN BEĞENDİĞİN KURTARIŞLARIN?

Muslera: "Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında Mehmet Ekici'nin frikiği, içerdeki PSG maçında Di Maria'nın şutu ve evimizdeki Gençlerbirliği maçındaki bir frikik ile Alanyaspor maçında yaptığım kurtarışları söyleyebilirim."