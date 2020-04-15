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İspanyollar Galatasaray'dan Mustafa Kapı'yı istiyor

Galatasaray'ın genç oyuncusu Mustafa Kapı, İspanya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
15.04.2020
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