17 Şubat 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika: Bomba transfer iddiası! İşte Fatih Terim ve Hakan Çalhanoğlu arasındaki diyalog
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray için bomba transfer iddiasında bulundu. Uzundurukan, "Galatasaray'da Fatih Terim, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile sürekli görüşüyor. Sezon sonunda Hakan Galatasaray'a gelebilir" dedi. (Gs spor haberleri)
17.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe-Galatasaray Gerilimi Sürüyor! Ahmet Selim Kul Açıklamalar Sonrası Gelişmeleri Anlattı
- Levent Tüzemen: "Varga - Kerem Aktürkoğlu Pozisyonunda Penaltı Yok" / 90'A / 16.02.2021
- G.Saray kafilesi Antalya'da
- Arda Turan'a milli takım sürprizi!
- Kemal Belgin: "Fatih Terim, Türkiye'nin 1 Numaralı Teknik Direktörüdür" / 90'A / 16.02.2021
- Bomba transfer iddiası! İşte Terim ve Hakan arasındaki diyalog
- Sergen Yalçın'ın Sözleşmesi Uzatılacak Mı? Turgay Demir Açıkladı / Spor Ajansı / 16.02.2021
- Mehmet Emin Uluç: "Fenerbahçe'nin Yeni 11 ini Açıkladı" / Sabah Sporu / 16.02.2021
- Flaş Mostafa Mohamed açıklaması! "2 sene sonra değeri..."
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları