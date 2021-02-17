Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çarpıcı yorum! "Etebo neden PFDK'ya sevk edilmedi?"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, 'Futbol Meydanı' programında Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Arda'ya ceza veren PFDK, neden Etebo'ya ceza vermedi. En azından kurallar gereği sevk edilmesi gerekiyordu." dedi. (Gs spor haberleri)

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