Sezonun ilk derbisi Seyrantepe'de

Süper Lig'in 6.haftasında bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Geride kalan 5 haftada 8 puan toplayan sarı kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbeyle çenesi kırılan Younes Belhanda, teknik heyetten forma bekliyor. Son haftaların formda ismi Ömer Bayram ise sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de tribünde yer alabilecek.

Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 10 puan toplayan sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Garry rodrigues, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Victor Moses'ın da oynaması beklenmiyor.

Geçen sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.