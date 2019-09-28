28 Eylül 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Galatasaray cephesinden son gelişmeleri paylaşan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Andone ve Donk'un maç kadrosunda olmayacağını söyledi. Çorlu ayrıca Seri'nin yedek başlayacağını ve yerine Lemina'nın ilk 11'de çıkacağını belirtti.
28.09.2019
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