Galatasaray'da derbi öncesi şok gelişme! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Galatasaray cephesinden son gelişmeleri paylaşan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Andone ve Donk'un maç kadrosunda olmayacağını söyledi. Çorlu ayrıca Seri'nin yedek başlayacağını ve yerine Lemina'nın ilk 11'de çıkacağını belirtti.