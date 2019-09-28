Derbide gözler Falcao ve Muriç'in üzerinde

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde iki takımın golcüsü Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in performansı merak konusu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın golcüleri üzerinde olacak.

Sarı-kırmızılı takım, kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe de Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç'e güveniyor.

Galatasaray, 33 yaşındaki Falcao'yu transfer döneminin son gününde kadrosuna kattı. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı ekip ile çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika mücadele eden Falcao, 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise 90. dakikada oyuna girdi. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelede de forma giydi.

"El Tigre" lakaplı Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 475 müsabakada 1'i Galatasaray'da olmak üzere 280 kez ağları havalandırdı. Golcü futbolcu, Kolombiya A Milli Takımı kariyerinde ise 89 karşılaşmada 34 kez topu filelere gönderdi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Vedat Muriç, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de ilgilenmesine rağmen Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Avusturya kampında ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muriç, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Muriç, Fenerbahçe forması ile çıktığı ilk resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep mücadelesinde 1 gol atan Muriç, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir ve Ankaragücü mücadelelerinde de kritik gollere imza attı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Kosovalı oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.

Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri durumunda.

Muriç, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova'nın oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırdı. Çekya ve Bulgaristan karşılaşmalarında golünü atan Muriç, İngiltere deplasmanında da attığı golün yanı sıra yaptığı iki asistle de karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.