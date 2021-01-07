Serkan Korkmaz: Galatasaray orta sahasının ihtiyacı Seri değil

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Medyası programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Korkmaz, adı sarı-kırmızılı takımla anılan Michael Seri ile ilgili "Galatasaray'ın orta sahasını toparlayacak adam falan değil. Galatasaray orta sahasının ihtiyacı Seri değil. Seri'yi alarak o ihtiyacı daha da büyütüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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