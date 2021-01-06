06 Ocak 2021, Çarşamba

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Canlı yayında açıkladı! "Sadece Onyekuru yetmez"

A Spor yorumcularından Serhan Türk, Sabah Sporu programında önemli açıklamalarda bulundu. Onyekuru'nun Galatasaray'ı istediğini dile getiren Türk, sadece Onyekuru'nun da yeterli olmayacağını söyledi.
06.01.2021
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