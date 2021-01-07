07 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaraydan flaş transfer kararı! Arda Turan...

Ara transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da öncelik oyuncu satışı. Transfer limiti için satış yapması gereken sarı kırmızılılarda yönetim Arda, Muslera, Taylan ve Emre Kılınç dışındaki isimler için teklife açık.
07.01.2021
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