19 Temmuz 2020, Pazar
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Semih Kaya'dan duygulandıran Selçuk İnan paylaşımı
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, aktif futbol kariyerine son verdiğini açıklamasının ardından sarı-kırmızılıların eski stoperi Semih Kaya'dan Selçuk İnan paylaşımı geldi.
19.07.2020
Resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşan Semih Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Galibiyet sevinçleri, puan stresleri, şampiyonluk kutlamaları... İyi, kötü, heyecanlı, onlarca farklı anda seninle beraberdik. Bir bakışımızla birbirimizi anladık, kahkahalar attık, baktık ağlayacak gibiyiz gözlerimizi kaçırdık...
İnsanın karakteri uzun yolda belli olur derler, sen bu uzun yolda bana sağlam bir dost; ortak sevdalarımız Galatasaray ve Milli Takım'a büyük şans oldun.
Bundan sonra da olmaya devam edeceksin Kaptan! Futbol olsa da olmasa da birlikte daha çok kutlamalar yapacağız."
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