Selçuk İnan Galatasaray yönetimine seslendi
Selçuk İnan, sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan'ın maaşlar konusunda fedakarlık yapma önerileriyle ilgili çağrısına sosyal medyadaki hesabından yanıt verdi.
Corona virüsü salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Selçuk, "Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Biz, üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın." şeklinde görüş belirtti.
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