02 Nisan 2020, Perşembe

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Galatasaray'a Lemina müjdesi

Mario Lemina'yı kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray'da İngiltere'den güzel bir haber geldi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Southampton, corona virüsü nedeniyle kiralık olarak gönderilen oyuncuların geri dönmesini istemediği ifade edildi.
02.04.2020
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