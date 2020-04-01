Galatasaray'da yeni sezon planlaması

Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezon planlaması için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardı.

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