Saves The Day'in solisti Chris Conley Galatasaray formasıyla!
Saves The Day'in solisti Chris Conley, Galatasaray formasıyla sahne aldı. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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