Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında...
Ender Bilgin A Spor ekranlarında Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili son durumu açıkladı. Bilgin, "Icardi'nin risk alarak Bayern Münih maçında oynatılma ihtimali var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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