Galatasaray'dan "Büyük" galibiyet

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Terim'in öğrencileri, 90+9. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 66. dakikada penaltıdan ​Younes ​Belhanda 87'de Ryan Babel ve 90+9'da Adem Büyük attı. Ev sahibinin golleri ise 37. dakikada ​Henrique 90'da Umut Bulut'tan geldi.

Bu arada ​Kayserispor'da 65'te Abdennour 77'de ​Junior Henrique ve son dakikalarda Umut Bulut kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da da Emre Mor kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Ümit Davala birlikte mücadelede toplam 5 kırmızı kart çıktı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.​ Kayserispor ise 1 puanda kaldı.