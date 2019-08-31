31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan "Büyük" galibiyet
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Terim'in öğrencileri, 90+9. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
31.08.2019
Galatasaray'ın gollerini 66. dakikada penaltıdan Younes Belhanda 87'de Ryan Babel ve 90+9'da Adem Büyük attı. Ev sahibinin golleri ise 37. dakikada Henrique 90'da Umut Bulut'tan geldi.
Bu arada Kayserispor'da 65'te Abdennour 77'de Junior Henrique ve son dakikalarda Umut Bulut kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da da Emre Mor kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Ümit Davala birlikte mücadelede toplam 5 kırmızı kart çıktı.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Kayserispor ise 1 puanda kaldı.
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