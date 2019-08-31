31 Ağustos 2019, Cumartesi

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Galatasaray'dan "Büyük" galibiyet

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Terim'in öğrencileri, 90+9. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
31.08.2019

Galatasaray'ın gollerini 66. dakikada penaltıdan ​Younes ​Belhanda 87'de Ryan Babel ve 90+9'da Adem Büyük attı. Ev sahibinin golleri ise 37. dakikada ​Henrique 90'da Umut Bulut'tan geldi.

Bu arada ​Kayserispor'da 65'te Abdennour 77'de ​Junior Henrique ve son dakikalarda Umut Bulut kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da da Emre Mor kırmızı kart gördü. Yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Ümit Davala birlikte mücadelede toplam 5 kırmızı kart çıktı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.​ Kayserispor ise 1 puanda kaldı.

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