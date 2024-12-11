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Okan Buruk'tan Kerem Demirbay sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö ile deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Buruk, toplantıya birlikte çıktığı Kerem Demirbay için "Bu zamana kadar oynadı, oynamadı ama her zaman takıma destek oldu. Saha içi desteğinin yanında saha dışında da ağabeylik yapıyor ve antrenman performansı hiç değişmiyor. Kerem ile çalıştığımızdan dolayı hoca olarak çok şanslıyım" yorumunda bulundu.

11 Aralık 2024 | 23:08
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