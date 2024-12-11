Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde final hayal ediyoruz!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Avrupa Ligi'nde final hayal ettiklerini söyledi ve şunları kaydetti: "Şu anda 5 maç geçti ve bir sıralama var. Hep ilk 5'in içinde olduk. Oyun, güç, takım performansına bakınca ileriye doğru hayaller kuruyoruz ama hiçbir zaman bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Şu anda 6-7 sakatımız var, mesela bu senaryoyu beklemiyorduk. Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir."
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Okan Buruk'tan Kerem Demirbay sözleri! 11 Aralık 2024 | 12:00
01:34
Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde final hayal ediyoruz! 11 Aralık 2024 | 12:00
04:35
G.Saray'dan flaş F.Bahçe açıklaması! "Seviyeyi aşağıya çekiyorlar" 11 Aralık 2024 | 12:00
03:17
Hatipoğlu: Sivas'ta yaşananları herkes gördü! 10 Aralık 2024 | 12:00
04:10
Mertens ve ailesinden gülümseten görüntüler! 10 Aralık 2024 | 12:00
03:44
Dursun Özbek: Barış Alper'in sakatlık biçimi.... 10 Aralık 2024 | 12:00
02:09
Buruk'tan Barış Alper ve Osimhen açıklaması! 10 Aralık 2024 | 12:00
03:14
Tüzemen'den Rey Manaj'a sert sözler! 09 Aralık 2024 | 12:00