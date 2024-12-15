Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ile Victor Osimhen arasında dikkat çeken diyalog!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ile Victor Osimhen arasında geçen diyalog taraftarların bir hayli ilgisini çekti. Özbek'in Nijeryalı yıldıza, "Burası çok iyi bir yatırım, çünkü burada uzun yıllar kalacaksın." sözlerine Osimhen "Evet güzel bir yatırım, bunu özel olarak aramızda konuşmamız gerek." şeklinde cevap verdi. İşte o anlar...
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