Okan Buruk'a flaş eleştiri! "O oyuncudan performans alamıyor"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, bu sezon sol bek mevkisinde birçok sorun yaşıyor. Sarı-kırmızılıların son durumunu değerlendiren Teknik Direktör Abdullah Ercan, A Spor ekranlarından Okan Buruk'a çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...
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