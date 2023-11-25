Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı o isme övgü! "Her şeyi yapıyor!"
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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