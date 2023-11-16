Galatasaray yönetimine flaş eleştiri! "Bir türlü çözüm bulamadılar"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın son yıllardaki en büyük sorunlarından birisi olarak görülen sol bek mevkisini A Spor yorumcusu Onur Özkan ve Savaş Çorlu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detayalar... (GS spor haberi)
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