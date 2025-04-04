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Okan Buruk Jose Mourinho'ya ne söyledi? Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ne söylediğini açıkladı.

04 Nisan 2025 | 23:28
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