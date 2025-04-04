Okan Buruk Jose Mourinho'ya ne söyledi? Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ne söylediğini açıkladı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
20:29
Buruk Mourinho'ya ne söyledi? Metin Öztürk açıkladı 04 Nisan 2025 | 12:00
08:40
G.Saray'dan kırmızı kart tepkisi! 30 Mart 2025 | 12:00
02:03
Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya gönderme 12 Mart 2025 | 12:00
02:38
İşte Galatasaray'ın yeni tesisleri 12 Mart 2025 | 12:00
03:11
Hava durumu derbiyi etkileyecek mi? 19 Şubat 2025 | 12:00
00:22
G.Saray'dan TFF'ye flaş başvuru! 'F.Bahçe derbisinde istemiyoruz' 19 Şubat 2025 | 12:00
00:39
Martens'ten flaş G.Saray sözleri! 12 Şubat 2025 | 12:00
02:20
Özbek'ten F.Bahçe derbisi ve yabancı VAR sözleri 11 Şubat 2025 | 12:00
Bugün
- Beşiktaş 1-3 Göztepe (MAÇ ÖZETİ)Türkiye Kupası 03 Nisan 2025 | 11:07
- Fenerbahçe 1-2 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)Türkiye Kupası 02 Nisan 2025 | 12:24
- Beşiktaş direğe takıldı! İşte o pozisyonTürkiye Kupası 03 Nisan 2025 | 08:37
- Trabzonspor 3-2 Sipay Bodrum FK (MAÇ ÖZETİ)Türkiye Kupası 02 Nisan 2025 | 09:51