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Son dakika Galatasaray haberi: Levent Tüzemen Fatih Terim'in Cengiz'e verdiği yanıtı böyle değerlendirdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda seçim ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Terim'den bu açıklamalara yanıt geldi. Deneyimli teknik adam, "Şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" dedi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen bu açıklamaları canlı yayında değerlendirdi. Tüzemen, "Fatih Terim'in bu açıklaması rövanşist bir tavır değil, Galatasaraylılığın bir göstergesi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
22.05.2021
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