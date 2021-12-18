Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'ya sert eleştiri! "Gördüğüm en kötü orta saha"

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Berkan ve Taylan, Galatasaray'da gördüğüm en kötü orta saha. Berkan'ı çok isteyen varsa alsın, hemen satsınlar" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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