O gerçeği açıkladı! "Erkan Özdamar 'Hata yaptım' dedi"
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Mücadelede Sivasspor'un attığı gol, hakem Erkan Özdamar tarafından VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Pozisyonla ilgili konuşan A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, "Erkan Özdamar TFF'ye 'Hata yaptım' dedi." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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