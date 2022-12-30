Galatasaray’da Erden Timur’dan gündeme dair açıklamalar! "Şüphe duyuyoruz"
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 16. hafta müsabakaları ile devam etti. Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maça Erkan Özdamar'ın Sivasspor'un attığı golü VAR incelemesi ardından iptal etmesi damga vurdu. Kamuoyunda tartışmalara sebep olan pozisyonun ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısı düzenledi. Timur, "Bir anda açıklanamayan hatalar. Bununla bir şeye mi çalışılıyor? Yani yarın bir gün farklı yönde, aleyhte hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor? Şüphe duyuyoruz bundan." dedi. İşte o sözler...
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