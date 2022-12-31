Galatasaray için flaş yorum! "Mevcut kadroyla lider olması sürpriz"
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısını Galatasaray lider olarak tamamladı. Sarı-kırmızılıların mevcut durumunu değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, "Mevcut kadroyla lider olması benim için sürpriz oldu." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Galatasaray için flaş yorum! "Mevcut kadroyla lider olması sürpriz" 31 Aralık 2022 | 12:00
01:27
O gerçeği açıkladı! "Erkan Özdamar 'Hata yaptım' dedi" 30 Aralık 2022 | 12:00
06:18
Galatasaray’da Erden Timur’dan gündeme dair açıklamalar! "Şüphe duyuyoruz" 30 Aralık 2022 | 12:00
01:55
Erkan Özdamar’a flaş sözler! “Böyle bir yönetim olamaz” 30 Aralık 2022 | 12:00
08:55
Toroğlu Sivasspor'un iptal edilen golünü yorumladı! "Potansiyel rezalet" 29 Aralık 2022 | 12:00
00:47
Abdülkerim Bardakcı: Çok kötü bir zeminde... 29 Aralık 2022 | 12:00
00:55
Barış Alper A Spor'a konuştu! 29 Aralık 2022 | 12:00
02:02
Toroğlu'dan sert sözler! "Resmen cinayet" 29 Aralık 2022 | 12:00